Producent Lichtenberg o Karlu Gottovi a Ivaně: Tehdy mi to opravdu nedošlo

Producent se několikrát snažil do svých projektů zlanařit i legendárního zpěváka, avšak marně. „Měl jsem tu čest žít v éře Karla Gotta, spolupracovat s ním a snad mohu i pyšně říct, že jsme byli přátelé. Vždy jsem se snažil získat ho na nějakou roli do mých projektů, což Karel vždy velmi diplomaticky odmítl. Jediné, na co přistoupil, byla předtočená role předsedy maturitní komise v muzikálu Rebelové a stejně tak Alexandra Dumase ve Třech mušketýrech. A velkým vyznamenáním pro mě bylo a je, že mi Karel svěřil možnost zrealizovat muzikál z jeho písní Čas růží,” prozradil Oldřich.

V Divadle Broadway byla svého času zaměstnána i Karlova Ivana. „Jednou za mnou přišel, že se přátelí s velmi schopnou dívkou, které toho času odpadla nějaká práce, a jestli bychom pro ni neměli v produkci práci. A tak k nám přišla Ivana a zůstala několik let. Moc rád na spolupráci s ní vzpomínám. Zůstala u nás až do svého těhotenství. A to mi tehdy opravdu nedošlo – byla pro Karla skutečně osudovou ženou a následně velikou oporou v těžkých chvílích,” svěřil se Lichtenberg, jak se Ivana Gottová ke své práci dostala.