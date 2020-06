Karel Gott se bál, že jeho kariéra skončí. Kvůli tomu zařízl kšeft snů

Velmi dlouho a pečlivě si budoval kariéru Karel Gott. Fanynky ho milovaly a on na oplátku miloval je. Nikdy by neudělal nic, čím by svoji hvězdnou dráhu nějak ohrozil. Na Slovensku ve stejnou dobu začal zpívat Karol Duchoň.

I on byl velmi talentovaný. Oba byli vlastně přímí konkurenti ve dvou zemích. Gott si ale dával velké bacha, aby jeho hvězda nezhasla. Vystupoval sám a duety sice nahrával, ale převážně s ženami. Tak se ženské pokolení soustředilo na něj, a to bylo přesně to, co on chtěl.