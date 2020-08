Exkluzivní ukázka z knihy o Gottovi: Kluci z kapely málem přišli o nervy!

Známý zpěvák si prostě nechtěl dovolit zpoždění a i když hrozilo, že kluci z kapely přijdou o nervy, nedal si říct. Gott tvrdil, že by to bylo vůči jeho příznivcům neslušné a na něj i kapelu by to vrhalo špatné světlo. Byl rozhodnutý začít bez velmi podstatného hudebního nástroje.

„Vysvětloval jsem mu, že bez činelů to bude špatný, téměř nemožný, ale on na tom trval. Tak jsme začali. Naštěstí první skladba byl rokenrol a ten se bez činelů docela obešel. Měl jsem ovšem obavy, jak to půjde dál,“ vypráví Žižka a jistě nebyl jediný, kdo se obával.