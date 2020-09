Smutná zpráva pro fanoušky Karla Gotta: Jeho autobiografie letos nevyjde

Slíbila manželovi, že knihu dotáhne do konce

Je tedy více než jasné, že nechce Ivana nic podcenit a dává si na knize skutečně záležet. Není proto divu, že se její vydání odkládá. Ivana chce knihu do světa vypustit až ve chvíli, kdy si bude stoprocentně jistá jejím zpracováním. „Slíbila jsem manželovi, že knihu dotáhneme obrazově a graficky do takové podoby, se kterou by se ztotožnil a byl by spokojen do posledního detailu. Většinu fotografií, stejně jako obal publikace a její název spolu se všemi kapitolami, Karel schválil. Snímky se probíral ještě v září minulého roku, kdy už musel svůj čas trávit ponejvíce jen doma ve svém křesle či na lůžku. Zároveň mi Karel dal souhlas, aby jeho obdivovatelé a čtenáři blíže nahlédli do jeho umělecké tvořivé duše také skrz jeho kresby, ručně psané poznámky a texty písní, stejně tak do dětských let, o kterých podávají autentické svědectví jeho vysvědčení a školní poznámky,” vysvětlovala Ivana odklad vydání knihy.