Karel Gott napsal před smrtí knihu: Gottová prozradila, kdy bude venku!

Zdrogovali mě, znásilnili a drželi v zajetí: Duffy popsala, proč zmizela z pódií

Celým jménem Aimée Ann Duffy měla před deseti lety výborně našlápnutou kariéru a mohla by vyprodávat jednu halu za druhou. Pak se ale na téměř deset let stáhla a nikdo nevěděl, co se stalo. Až do…