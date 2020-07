Slova rodiny u hrobu Gotta: Je tu bez Tebe prázdno, vzkázali mu do nebe

V úterý by Karel Gott oslavil jedenaosmdesáté narozeniny. Rodina a fanoušci na něj vzpomínají s láskou a v oslavný den přišli uctít památku k jeho hrobu. Ivana s dcerami mu pak do nebe vzkázaly, co vše pro ně znamená. Kvůli velkému množství lidí musí být na pražském hřbitově přítomna ochranka.