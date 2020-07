Před 15 lety byste byl mrtvý: Proč lékaři Gotta varovali už dříve?

Na leukemii zemřel Karel Gott krátce po svých osmdesátých narozeninách. Zdravotní problémy se u něj vlekly roky. Už v roce 2015 mu byla diagnostikována rakovina mízních uzlin. Gott se s ní pral, jak mohl a nakonec se mu povedlo vyhrát.

Německý magazín Stern nyní zveřejnil rozhovor, kde Gott prozradil, co mu řekli odborníci. „Lékaři mi řekli: 'Ještě před 15 lety byste už byl mrtvý'. Takže jsem tu, ale jen proto, že dnes technika a chemie a zkušenosti doktorů moje neuvěřitelné přežití umožnily,“ promluvil Gott tehdy o rakovině.

Karel Gott rakovinu mízních uzlin porazil

V rozhovoru mimo jiné přiznal, že uvažoval o odchodu z Československa. „Ale pak jsem myslel na to, že by to nebylo fér vůči mému publiku doma,“ uvedl s tím, že si to rozmyslel. Pro Gotta byli fanoušci vším a on si jich nesmírně vážil.

Dříve pro něj byli něco jako rodina. Později mu však životní postoj změnila Ivana. „Skoro nikdo tomu nevěřil, protože Karel předtím vážnou známost nikdy neměl. Myslím si, že udělal velmi dobře. Lidi pomlouvají, ale kdyby někdo měl možnost nahlédnout do toho soukromí, tak změní názor,“ prozradila před časem Pilarová pro Šíp.