Šokující objev na Bertramce: Ivana Gottová našla vzácné doklady Karla Gotta

Smrt legendárního zpěváka Karla Gotta je pro spousta fanoušků stále téměř neuvěřitelná. Před svým odchodem však Mistr stihl dopsat svou autobiografickou knihu a jeho obdivovatelé byli nadšeni, že se konečně dozví velké množství informací z osobního života české legendy.

Ve vzduchu však stále visela otázka, kdy se kniha vůbec dostane do prodeje. Ivana Gottová však prostřednictvím Instagramu informovala o odkladu vydání, pro který má velmi dobrý důvod. Při procházení nejrůznějších spisů totiž našla něco, o co by fanoušci rozhodně neměli přijít a co by s jistotou mělo být součástí příběhu Karla Gotta. Informovala o tom na sociální síti.