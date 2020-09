Nechutná zákeřnost! Podvodníci využili jméno Karel Gott a tahali z lidí peníze

Je to podvod!

Krátce na to se všechny příznivce snažili admini stránek v čele s Ivanou Gottovou varovat. „Milí příznivci, tento profil nemá s odkazem Karla Gotta nic společného! Nikde se, prosíme, neregistrujte, je to podvod!” vzkázali všem, které by snad napadlo pochybné zprávě věřit.

Podvodníci v takovým případech jednají velmi jednoduše. Ve většině případů je totiž součástí registrace také uvedení veškerých údajů z platebních a kreditních karet, díky kterým získají zloději přístup k účtům důvěřivců a následně jejich konto doslova vybílí.