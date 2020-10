Životní přání Karla Gotta se splnilo do puntíku: Týkalo se jeho největší lásky

O to Gott velmi stál a nemusel se bát. Jeho písně zlidověly už za jeho života. Jinak se Karel starostmi příliš nezatěžoval. Ohlížet se dozadu? To nebylo nic pro něj. On žil přítomností.

„Rekapituluji bleskovými myšlenkami o svých zkušenostech. Když přijde něco smutného či negativního zvenku, tak to musím tak brát. Ale smutné je, když jsem si to zavinil sám. Ale to už je vždycky pozdě. A co nemůžu napravit, tak raději nerekapituluji,“ prozradil Gott způsob, jakým uvažuje. Analýzy si doma rozhodně nedělal. Co se stalo, stalo se.