Gott prorokem? Jeho vize se vyplnily, o pandemii už dávno věděl

Z Finska přijela žít do rodného Česka teprve nedávno. Chtěla začít nový život a najít si práci. To se jí povedlo. Co se jí ale nepovedlo, bylo setřást svého manželka Timo Tokkiho, který je podle všeho maniodepresivním alkoholikem.

Po příjezdu se na pár měsíců ubytovala u dnes již bývalé kamarádky Šárky Rezkové, které za krátký časový úsek zvládla zničit život. Neřízeně pila a sváděla syna i jejího snoubence. „Po poradě s mým bývalým partnerem jsme se dohodli, že Dominice pomůžeme. Syn Dominik jí poskytl svůj pokoj a odstěhoval se načas do hostinského,“ svěřila se Šárka deníku Aha s důvodem, proč Dominice pomohla.