O blížící se smrti Karla Gotta věděl jako jeden z mála: Nechtěl tomu uvěřit!

"Já jsem tomu jako moc nevěřil. Myslel jsem si, že… Víte co, už takových zdravotních informací o Karlovi bylo dost. On byl vlastně takový superhrdina a vždycky všechno ustál. Ale říkal jsem si, že teď už je to asi vážný, když jsou ke mně takhle upřímní a vlastně jsem měl v podstatě časový limit," prozradil Richard Krajčo v Top Staru!

"Ivanka i Karel byli docela upřímní a vlastně řekli mi, že pokud se rozhodnu to napsat, tak že to musím napsat velmi rychle, aby to stihli s Charlottkou nazpívat a to byl i pro mě spouštěcí impuls a tam se ve mně začalo skládat to, o čem by ta píseň měla být a to bylo tou inspirací," vzpomínal zpěvák na spolupráci s Gottem.

Krajčovi se nakonec povedlo napsat Srdce nehasnou za jedinou noc! Hit k dnešku na Youtube vidělo neuvěřitelných 47 milionů diváků a číslo stále stoupá. Zpěvák se ale prý nejdřív své dílo bál Gottovi poslat!