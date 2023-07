O čem Karel Gott nemluvil: Trapas na pódiu i zvěsti o obnažování v tramvaji

Karel Gott

I když si mnozí myslí, že byl legendární zpěvák Karel Gott dokonalý, není to tak úplně pravda. I on měl svá tajemství a prohřešky, na které by nejraději zapomněl a ze svého života je vytěsnil. Pojďme se podívat na ty největší přešlapy v životě mistra.

I když je obecně dané, že Karel Gott byl gentleman a slušně vychovaný muž, i on měl čas od času zatmění, ve kterém dokázal udělat průšvih. Nebylo jich sice moc, ale o to byly nepříjemnější. Na ty největší skandály, trapasy a průšvihy božského Káji zavzpomínáme v následujícím článku. Karel Gott na první pohled působil jako gentleman a romantik, ale pravda byla trochu někde jinde. O jeho záletech a zálibách věděly své i svazky StB, které díky tomu měly Gotta v hrsti, kdyby se náhodou rozhodl vzdorovat režimu. Jedním z jeho největších trapasů byl prý ten, kdy mu při vášnivém sexu jedna německá železničářka zlomila penis. Ukázal v tramvaji přirození Za zmínku jistě stojí i příhoda, kdy se opilý Gott podle Blesku údajně chlubil v tramvaji svým "Karlíkem" a nakonec musela zasahovat i Veřejná bezpečnost. Nikdy však nebylo oficiálně potvrzeno, že by k tomuto incideintu došlo, a tak jej mnozí dodnes považují za sprostou fámu. O tom, že byl Gott divoch, nemůže být pochyb. Vždyť o tom, že má dceru Dominiku, se dozvěděl až v jejím půl roce. Vztah s její matkou, Antonií Zacpalovou, pak dlouhá léta před novináři dokonce tajil. Ale jak už to tak bývá, vše nakonec stejně prasklo a další trapas byl na světě. Na rozdíl od svých dalších dcer si právě s prvorozenou Dominikou nikdy příliš nerozuměl, nenašli si k sobě cestu. Mistrovi vadilo, že Dominika holduje alkoholu a lékům. Bral to jako své otcovské selhání a snažil se jí lásku nahradit alespoň luxusním životem. To ale skončilo po Karlově smrti. Vdova Ivana totiž s Dominikou nikdy dobrý vztah neměla, dokonce si nemohou přijít na jméno. Ivana tak po smrti manžela tudíž už neměla chuť nevlastní dceři pomáhat. Na pódiu mu praskly kalhoty a on ukázal holý zadek Karel si jednou dopřál i nedobrovolný striptýz. Nosil totiž tak upnuté kalhoty, že když chtěl na pódiu předvést svůj legendární skok, tak nevydržely a přímo na zadku mu praskly. Gott poté utekl do zákulisí a dlouho se s trapasem nemohl vyrovnat. Škraloup si odnesl i proto, že 28. ledna 1977 v Národním divadle veřejně přečetl Antichartu, kterou následně i podepsal. Mnoho lidí se na něj začalo kvůli tomuto gestu a bratříčkování s režimem dívat skrz prsty. Jednu dobu se pak také proslýchalo, že je Karel přinejmenším bisexuální. Začátkem devadesátých let dokonce proběhla na jedné německé televizi pořádná kauza právě na toto téma. Všem pomlouvačům však Gott nakonec zavřel pusu, a to, když se oženil.