Další rána v rodině Gottových! Zemřela jim milovaná fenka Stella!

Vzdělávání a školství - Asistenti pedagogů 29 970 Kč

0,75 - 1,00 (možná dohoda) asistent pedagoga v základní škole s přesahem do školní družiny. Pracovní poměr může být prodloužen (žák by měl být v naší škole ještě 4 roky). Zaměstnanecké výhody: čerpání fondu FKSP. Způsob kontaktování zaměstnavatele: e-mailem, telefonicky od Po do Pá 9.00h. až 17.00h.