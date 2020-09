Jde do tuhého! Dcera Karla Gotta stojí před soudem

Karel Gott svou dceru Lucii zpočátku tajil. S její maminkou Ivetou Kolářovou kdysi prožil krátký románek a do poslední chvíle nevěřil, že je dcera skutečně jeho. Lucie svého tatínka milovala, i když si ho v dětství moc neužila. Je jediná z dcer, která nenosí příjmení slavného tatínka.

„Raději se straním, protože mám svůj život. Nechlubím se tím, ale když se mě zeptají, jestli jsem Gottova dcera, tak to potvrdím. Není to nic, co bych tajila. Jsem na to hrdá. Ale nijak to nerozebírám,” nechala se před lety slyšet pro Aha!. Lucie se živí jako prodavačka v pražském obchodě s oblečením.