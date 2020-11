Gott se měl ženit: Slovinská sexbomba mu těsně proklouzla mezi prsty

Jeho další velikou láskou byla také Alice Kovácsová. Ta se Gottem seznámila, když jí bylo pouhých sedmnáct let. Jeho milenkou byla údajně celých deset let. Vše vyplavalo na povrch až v roce 2017. S Ivanou Gottovou si nemohou přijít na jméno.

Gott s Kovácsovou postupně přerušil kontakt, což ona asi dobře nenesla. Přesto mlčela. „Nikdy jsem o Karlu Gottovi neřekla nic špatného. Nezaslouží si to. A nechci mu ani teď nijak zasahovat do života. Nemá to lehké. Pravda je, že jsme byli dlouhodobí přátelé. Pětatřicet let. Celá rodina ho máme rádi. Tečka,“ řekla webu eXtra.cz, ještě když Gott žil.