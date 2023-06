Gottovy milenky byly na ostří nože! Kdo se kvůli němu skoro popral?

Zdroj: Profimedia

Není žádným tajemstvím, že Karel Gott byl idolem mnoha žen. Ty, které měly dost kuráže a i štěstí, se staly i jeho milenkami. Své o tom ví i Taťána Smutná, s níž měl Slavík vztah v roce 1999. Způsob, jak se to všechno seběhlo, byl ale poněkud nešťastný…

Taťána Smutná navštívila koncert Karla Gotta jako host, kterého pozval František Janeček, s nímž Gott založil agenturu GoJa. V tu dobu celý národ očekával Mistrovo zasnoubení s jeho tehdejší přítelkyní Marikou Sörösovou, avšak na červencovém koncertu ke svému životnímu jubileu se nestalo zhola nic. Málokdo totiž věděl, že Gott a Sörösová byli už jen přáteli, a to celého čtvrt roku. Nedlouho po koncertě oznámili rozchod oficiálně.

Načapala je v autě

Smutná se ale s Gottem setkala už dříve, a to na jeho koncertě v německém Düsseldorfu. „Už jak jsem ho tam viděla a slyšela zpívat, cítila jsem, že to bude průšvih. Toho, co by eventuálně mohlo nastat, jsem se ale moc bála. S manželem nám to neklapalo dva roky, ani jsme už spolu nežili, a já tušila, že by se to všechno mohlo ještě zkomplikovat,“ svěřila se tehdy deníku Aha! A situace se skutečně zkomplikovala. Mezi hrdličkami přeskočila jiskra a co hůř, zjistila to Marika.

Ve vzteku se neovládla

Gott se Smutnou tokali v autě na pražské Bertramce, když se ozval zvenku křik. Žárlivá Marika se dobývala do auta a vyzývala Smutnou, ať vystoupí, že Karel je její. Ten se snažil celou situaci uklidnit vysvětlením, že Taťánu pouze veze k jejím hostitelům. Na to ale Marika nereagovala, naopak se ještě více rozčílila a po automobilové honičce vzteky urvala Karlovu mercedesu zrcátko.

Jakkoliv dramaticky to celé mohlo vypadat, těžkou hlavu si z toho zřejmě dlouho nikdo nedělal. Hned následující den se objevil Gott se Smutnou na letišti a odletěli společně do Dubaje. Na letišti každopádně dělali, že se neznají. Oficiálně svůj vztah potvrdili v září roku 1999.

Zdroj: blesk.cz, ahaonline.cz