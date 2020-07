Starostka Újezdu chtěla, aby Gott byl pohřben tam. Ivana si to udělala po svém

Karel Gott měl v životě několik míst, která pro něj byla zásadní. Kromě pražské vily na Bertramce, to byla třeba ještě Doubice, kde měl roubenku nebo Újezd U Svatého Kříže na Rokycansku, kam jezdil za svojí babičkou.

Na malebnou vesnici rád vzpomínal a rád se do ní vracel. Tamní lidé pro změnu zase rádi vzpomínají na něho. „Jezdil sem od malička. Pamatuji si ho i jako kluka. Vždycky si vzal holínky a pobíhal tady po lese, rád chodil na houby. Jezdil sem rád i jako dospělý, na zahradě si hrál s dcerami,“ řekl pro eXtra.cz pan Ježek.

Obyvatelé Újezdu chtěli, aby byl Gott pohřben tam

Ten žije naproti vesnickému stavení, kde momentálně pobývá Gottova sestřenice Hanka. Tu ale nehynoucí sláva Karla Gotta spíše obtěžuje. Raději si užívá klidu a po popularitě rozhodně netouží. Pan Ježek se ale evidentně mluvit nezdráhal.

„Chtěli jsme, aby byl Gott pohřben tady. Chtěli to všichni lidi z vesnice a paní starostka o to dost usilovala. Pro vesnici by to byla čest. Ale paní Ivana rozhodla, že Karel bude pohřben v Praze. Nedivím se jí, má to tam blíž,“ konstatoval soused.