Vydělal balík, peníze nikdy neviděl: Honoráře Karla Gotta ovládal tehdejší stát

Karel Gott byl jediným českým interpretem, který mohl dle libosti koncertovat v západním Německu. Pro tehdejší stát byl totiž velmi lukrativní. A to se podle Blesku velmi líbilo i hudebnímu skladateli Ondřejovi Soukupovi. Proto se k Orchestru Ladislava Štaidla připojil. Teď, více než rok od smrti legendárního zpěváka, hudební skladatel prozradil, jak se tenkrát mezi členy Orchestru dělily peníze.

Koncerty Karla Gotta byly už tenkrát velmi výdělečné. Za jediné vystoupení inkasoval Orchestr Ladislava Štaidla podle informací Ondřeje Soukupa nějakých 160 tisíc korun československých, což v té době považovala spousta lidí za téměř astronomickou částku. Z výdělku pak sám Karel získal 112 tisíc Kčs. „Pamatuji si to myslím dobře. Karel měl za koncert 70 procent a já dvě a půl procenta, což tehdy v těch mých začátcích bylo asi 250 západoněmeckých marek. A tady v přepočtu asi 4 000 korun. A to bylo velmi krásné. A myslím, že to Štaidl rozděloval velmi spravedlivě,” nechal se skladatel slyšet v pořadu ČT art PopStory. Nutno říct, že i ony zmíněné čtyři tisíce korun československých představovaly na tu dobu královský honorář. Průměrně si lidé totiž v té době vydělávali něco okolo 2500 Kčs. A jak na tom byli ostatní členové orchestru?