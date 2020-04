Troška o Gottovi před kamerou: Karel herec nebyl, ale snažil se

„Tak jsem mu zavolal a měl radost a že to bere. Dostal vlastně dvě role, ještě k tomu mu přibyla role Pánaboha,“ usmívá se Troška, který byl štěstím bez sebe, že Karla lapil. Kdo by si myslel, že hvězda takového formátu jako byl Karel Gott, bude mít hvězdné manýry, ten by byl na omylu.

„Na to, jaká hvězda Karel byl, neměl vůbec žádné požadavky. Naopak byl úslužný, vnímavý a vždy naprosto perfektně připravený. Bylo neuvěřitelné s ním točit,“ vyprávěl Troška. S talentem Mistra už to bylo horší, ale i přesto to byl zážitek.