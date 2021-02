Zavření školek? Na tvrdý lockdown je pozdě, myslí si miliardář Karel Janeček

Současná situace ohledně epidemie koronaviru se v Česku nijak nelepší a čísla jsou alarmující. Právě proto je aktuální otázkou nasazení tvrdého lockdownu, který vláda v současných dnech zvažuje. Ministr školství Robert Plaga dokonce promluvil o zavření školek. Podle matematika a akcionáře Karla Janečka je však na přísnější opatření pozdě. Stát tím podle něj riskuje ekonomickou katastrofu.

V souvislosti s obrovskými čísly pozitivních testů na koronavirus v Česku, který se i přes dosud zavedená nařízení stále rychle šíří, vláda zvažuje tvrdý lockdown, mluví se i o zavření školek. Jak ale v rozhovoru pro Seznam Zprávy tvrdí miliardář Karel Janeček, takové opatření by mělo význam v minulosti. Podle něj ale v té době vláda propásla svou příležitost.

Ostrý lockdown dnes není realita

„Je velmi smutné, že stát totálně promarnil příležitost jistého nasazení a obětavosti,” nechal se v rozhovoru pro Seznam Zprávy slyšet Janeček a odkazoval na to, že nejvhodnější dobou pro tvrdý lockdown byly první měsíce trvání epidemie v Česku. „Udělala se prostě opatření, která byla bezdůvodná. Situace nebyla nijak vyhrocená, udělala se extrémní opatření. A pak již prostě nezbyla energie na to, aby se mohlo jít dále,” pokračoval ještě.

„A vlastně to, po čem volají někteří vědci, a to by byl krátkodobý ostrý lockdown a pak případné rozvolnění, dneska není realita. To by mohla být realita v minulosti, kdyby se totálně nepropásla ta první příležitost. Ale dneska už to prostě nejde,” vysvětloval, co si o lockdownu myslí.

Kdo zachrání nás?

Otázka lockdownu s sebou podle Janečka přináší hlavně devastační důsledky pro ekonomiku. „Teď už to není krátkodobé zamrazení ekonomik a teď je to stav, kdy riskujeme ekonomickou katastrofu. Jednoduše: Dluhy, které rostou, to už není Řecko, které zachrání Evropská unie. Ale kdo zachrání nás? Ano. Co se stane s měnami?” ptal se řečnicky Janeček a předložil různé scénáře budoucnosti, které budí strach a hrůzu.

„Lze si představit skutečné scénáře vývoje, které jsou katastrofické, kdy měny ztratí hodnotu a lidé prostě nebudou mít na obživu. A pak když sečteme tyto důsledky, jaké to bude stát životy lidí, tak to je ještě úplně jiného řádu než celý covid,” představil své myšlenky podnikatel.

Přelom pro naši civilizaci

Koronavirus zasáhl celý svět. Onemocnění, o kterém si většina lidí myslela, že zmizí stejně rychle, jako se objevilo, planetu Zemi sužuje již více než rok. „Nastává historický přelom dějin,” myslí si Janeček. „Jehož výsledek bude takový, že buďto ,to nedáme’, zničíme se a zkrachujeme jako lidská civilizace. To je jedna varianta. Pak vidím ještě jednu horší variantu, a to je to, že bychom žili v nějakém zotročeném systému – nějaké totalitě,” podělil se podnikatel o své myšlenky.

Promluvil ale i o třetí variantě, které věří a do které sám investoval svůj kapitál a energii. „To je varianta prosperity a svobody. Je to varianta světa, kde lidé žijí se svobodou a zodpovědností, vzájemným respektem a přátelstvím a mohou společně tvořit. Je to vlastně něco, k čemu jako společnost máme šanci teď přeskočit,” řekl Janeček.

Koronavirus dle Janeček donutil lidi, aby čelili svým strachům, čímž si dokázali vybudovat jistou imunitu. „Já tedy doufám, že koronavirus zafunguje jako jakási vakcína, jako vakcína proti lidské blbosti a lidským strachům,” dodal ještě Karel Janeček.