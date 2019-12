Krutý osud Karla Poláčka: Přežil několik transportů, nikdo netuší, jak zemřel

Karel Poláček je známý především jako autor díla Bylo nás pět, které ho nadobro zařadilo do seznamu povinné literatury. I když je jeho příběh o přátelství pěti chlapců spíše humorný, jeho život takový zrovna nebyl.

V Rychnově nad Kněžnou se Karel Poláček narodil a měl k němu vztah. Konec konců přesně tam čerpal inspiraci pro nejrůznější charaktery do svých knížek. Jeho otec Jindřich byl židovský obchodník a na matce byla péče o děti. Poláček měl totiž čtyři vlastní bratry, jednoho nevlastního a jednu nevlastní sestru. Jediný on byl ale velmi vzdorovité povahy.

Za tu ho také vyhodili později z rychnovského gymnázia. Nakonec se mu zázrakem podařilo maturitu udělat jinde a začíst studovat práva. Během studií organizoval loutkové divadlo. Kromě toho, že hry psal a překládal, uměl také loutky perfektně ovládat. Na trvalá místa prý neměl štěstí.

Z Lidových novin musel odejít

Na začátku první světové války narukoval do armády. Prošel ruskou a italskou frontou a na konci války utekl do srbského zajetí. Po návratu do ČSR začal psát do satirických časopisů jako Štika venkova nebo Nebojsa. Tam se seznámil s Karlem a Josefem Čapkovými. Od roku 1922 krátce spolupracoval s Lidovými novinami.

Byl fejetonista i soudní zpravodaj. Působil také jako redaktor časopisu Tvorba a v Českém slově jako sloupkař. Mezitím redigoval humoristický časopis Dobrý den a následně opět nastoupil do Lidových novin. V roce 1939 byl ale propuštěn vzhledem k zavádění rasových zákonů.

Ještě jako ženatý se zamiloval do Dory, byla o 15 let mladší

I když měl v životě spíše smůlu byl šťastně ženatý muž. S Adélou Herrmannovou byl léta, ale pak zahořel k o patnáct let mladší advokátce Doře Vaňákové, ke které se ihned nastěhoval. I když to nebylo k rodině zrovna fér, jedno se mu upřít nedá. Jeho dceři Jiřině oba zachránili život, jelikož ji poslali do Anglie.

Karel i Dora, oba židovského původu, byli pak deportováni 5. července 1943 do terezínského ghetta, o rok později do koncentračního tábora v Osvětimi. Z Osvětimi měl být Poláček zřejmě převezen ještě do tábora Hindenburg. Je možné, že zahynul při pochodu z Hindenburgu do Gleiwitzu, ale nikdo to s jistotou neví.

Kromě románu Bylo nás pět napsal Poláček třeba ještě Dům na předměstí, Okresní město nebo Povídky pana Kočkodana.

Z díla Bylo nás pět vznikl seriál