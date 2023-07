Ribanna z Vinnetoua si vytrpěla své: Karin Dor zůstala až do smrti sama

Zdroj: Profimedia

Herečka Karin Dor byla jednou z hlavní tváří snímku Vinnetou. Rolí indiánské dívky se zapsala do srdce filmových diváků. Německá hvězda zemřela v roce 2017 ve svých 79 letech.

Exotická indiánka Ribanna patří do dějin filmové kinematografie. Do půvabné Ribanny se zamiloval nejen indiánský náčelník Vinnetou. Její srdce si už v sedmnácti letech získal režisér Harald Reinlem, který ji časem obsazoval do svých filmů. Karin se přezdívalo „Miss německých kriminálek“.

Těžké životní období

Krásná herečka se dočkala vytouženého potomka Anrease. V roce 1955 se jí narodil syn. Chvíle štěstí a radosti jí dlouho nevydrželi. O pár let později se jí začal hroutit život. Poté, co se rozvedla s režisérem Haraldem Reinlem, přišla další životní rána. Zemřeli ji oba rodiče. Životní sled špatných událostí vyvrcholil tím, že v 28 letech dostala rakovinu. Se zákeřnou nemocí bojovala v době, kdy se starala sama o dítě a ještě k tomu musela pracovat. Karin si v také vypěstovala závislost na přášcích, které tlumily její bolesti a následně ji povzbudily aby mohla vše zvládat. Ze zákeřné nemoci i závislosti na lécích se dostala, i přestože se stihla mezitím znovu vdát a rozvézt.

Láska na třetí pokus

Jejím osudovým mužem se stal filmový producent George Robotham, se kterým žila až do jeho smrti. I tehdy zůstala na vše sama. Její milovaný syn s ní v dospělosti přestal komunikovat a jakékoliv její snahy o navázání kontaktu ignoroval. Na milost ji nevzal ani ve chvíli, kdy umírala. Karin Dorr zemřela v devětasedmdesáti letech v pečovatelském domě. Důsledkem její smrti byl pád na chodníku, při kterém si poranila hlavu.

Uhrančivá, okatá kráska se neproslavila jen svou rolí v legendárním Vinnetou. Mimo jiné byla první německou "bond girl". V bondovce Žiješ jenom dvakrát si zahrála po boku Seana Conneryho.