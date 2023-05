Kruté pády Karlose Vémoly: Na dno ho dostaly nevěry i milovaná zvířata

Zdroj: Profimedia

Karlos Terminátor Vémola je vzorem pro plno začínajících zápasníků. Sedmatřicetiletý bojovník je hrozbou i pro ty nejúspěšnější MMA zápasníky ve světě. Stát proti němu je pro mnohé vrchol kariéry. V minulosti ovšem byl i on několikrát poražen.

Pro Vémolu jsou prohry velmi těžké, tu poslední si připsal v roce 2019. Tehdy bojovníka porazil slovenský zápasník Attila Végh. Ve vyprodané pražské O2 areně tak před domácím publikem nezvládl zápas, který skončil už po 127 sekundách KO. Po tvrdém pravém háku se česká hvězda skácela bezvládně na zem.

Historický okamžik

Samotné utkání dvou velikánů bylo nazýváno Zápasem století. Végh se vítězstvím dostal na vrchol popularity, Vémola spadl na samotné dno. „Nevím, co na to teď říct. Attilovi se splnil sen, můj se zhroutil,“ prozradil po zápase novinářům odevzdaně. Český Terminátor se netajil tím, že uvažoval o konci kariéry. „Nevím, co bude dál. Vždy, když jsem kousek od cíle, tak bum.“ Vémola se nevzdal a pokračoval hlava nehlava. V letošním roce organizace OKTAGON oznámila, že se Vémola a Végh domluvili na odvětě. Zápas by se měl odehrát na konci roku 2023 v pražské O2 areně.

Zápas o vše

Než se Vémola postaví Véghovi, čeká ho ještě minimálně jeden zápas. Na konci května se postaví svému dlouholetému rivalovi Patriku Kinclovi. Zápas už se jednou odložil, a to kvůli špatnému zdravotnímu stavu Karlose Vémoly. Samotný Terminátor se na svých sociálních sítích několikrát rozpovídal o tom, že je na něj vyvinutý obrovský tlak. Atmosféra mezi zápasníky je až tak vyhrocená, že proběhlo i trestní oznámení. K soudu poslal Kincl Vémolu, a to kvůli tomu, že ho údajně nevybíravě urážel. Zápasníky tak čeká nejen bitva v kleci ale i v soudní síni.

Nástrahy Vémoly

Milovníka luxusu a zvířat může o výhru připravit jeho vlastní nerozvážnost. Vémola je známý tím, že nechává hubnutí až na poslední chvíli. Tento jeho nešvar se mu už v minulosti jednou nevyplatil. V případě, že by Vémola nenavážil domluvenou váhu, zápas by se nemusel vůbec konat. Na psychice ostřílenému sportovci nepřidává ani fakt, že se kolem něj dějí neustále prapodivné kauzy. Před pár měsící byl zachycen, jak tráví čas s neznámou ženou v Thajsku, nyní zase řeší policie jeho chov tygrů.