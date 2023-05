Moderátor Oktagonu: Na tenhle zápas čeká scéna 5 let, na Kinclovi je obří tlak

Zdroj: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Není snad nikdo, kdo by neslyšel o zápasu Karlos Vémola a Patrik Kincl. Dva nesmiřitelní rivalové se už 20. května utkají v pražské O2 areně. Vítěz tohoto zápasu bere vše. Několikaměsíční příprava jde do finále, Vémola jako vždy na poslední chvíli hubne neuvěřitelných deset kilogramů.

Vémola a Kincl se v kleci potkají už podruhé. Na odvetu čekali dlouhých pět let. Ve hře je to nejcennější, pás šampiona v polotěžké váze. Aby mohli zápasníci vstoupit do zápasu, musí mít na oficiálním vážení maximálně 83,9 kilogramů.

Osobnosti se na zápas těší

Lukrativní zápas nemá nouzi o diváky. Sportovní nadšenci i celebrity se vydají přímo do pražské O2 areny fandit svémi favoritovi. O důležitosti zápasu se rozmluvil i jeden z moderátorů organizace Oktagon Oliver Sálus.

"Na souboj Patrika s Karlosem čeká celá scéna už pět let. Pro mnohé je to zdaleka nejzajímavější duel, jaký MMA pro českého fanouška může nabídnout. Tomu odpovídá jak natěšenost fanoušků, tak ale zároveň i tlak z důležitosti tohoto okamžiku na oba bojovníky. Větší tlak je podle mě na Patrika. Zápas je pro něj hodně osobní. Před pěti lety se svým úhlavním rivalem Karlosem prohrál a i proto, že ve třetím kole toho zápasu měl šanci duel obrátit ve svůj prospěch, musí v něm ten pocit "mám na to ho porazit" být skutečně intenzivní. S trochou nadsázky se dá říct, že všechny jeho kariérní kroky za posledních pět let směřovaly právě k tomuto jednomu dni a odvetě s Vémolou. To samo o sobě musí v bojovníkově mysli nějak působit a v sobotu bude hodně záviset, jak se Patrik popere s onou tíhou toho okamžiku ve své hlavě. To nakonec vidím jako klíčový faktor, který ten zápas může rozhodnout na jednu nebo na druhou stranu. Oba borci mají své kvality, jsou naprostou špičkou českého MMA a bezpochyby divákům nabídnou fantastický duel po sportovní stránce. Navíc ta tenze u takto vyhrocených zápasů je pak cítit v celé hale, i mezi oběma fanouškovskými tábory, takže to bezpochyby bude úžasný zážitek pro všechny přítomné."

Na Vémolu bude čekat zkrášlovací klinika

Po boji na život a na smrt je na zápasnících znát velká únava. Obličeje bojovníků jsou zbarvené do všech různých barev. Vzhledem k tomu, že na svou fyzickou stránku dbají se vším všudy, není se čemu divit, že s oblibou navštěvují zkrášlovací kliniky. Petra Řehořková, majitelka Petra clinic, promluvila pro Šíp exkluzivně o tom, jak taková regenerace šampionů vypadá. "Naši kliniku navštěvují jak pan Vémola, tak i David Kozma. Oběma moc fandíme a přejeme výhru. Uvidíme, v jakém stavu se vrátí. Vždy všechny zákroky konzultujeme i s jejich ošetřujícími lékaři. Staráme se o drobné trhlinky, nebo hematomy, to se dělá většinou laserem. Rehabilitujeme také klouby pomocí radiofrekvenční terapie," dodala žena, která se stará o krásu nejedné české celebrity.