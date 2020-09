Karlos Vémola: Zápasník řeší další problémy! Nemůže za to Lulu ani Lela!

MMA bojovník Karlos Vémola by se měl za měsíc utkat ve sledovaném duelu s Václavem Mikuláškem, jenže k souboji pravděpodobně nedojde!

Zápasník MMA řešil v poslední době zdravotní komplikace, nejprve podstoupil operaci kolene a krátce na to se nakazil koronavirem. Už když oznámil že chytil COVID-19, jeho protivník Mikulášek naznačil jisté pochybnosti, zda vůbec Vémola nastoupí!

"Zápas jako takový to určitě ohrozí. Nevěřím, že se dá tak rychle dohromady. Taky nevěřím, že tu koronu má. Myslím, že to podcenil a nemůže shazovat a připravovat se tak, jak je zvyklý. Nevím, co si o tom myslet, přijde mi to okaté a myslím, že ne jenom mě, ale více lidem," pustil se ostře Mikulášek do Vémoly!

Nakonec ale sám Terminátor musel přiznat, že skutečně nezvládne zhubnout do požadované váhy 84 kilo!