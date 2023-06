Nezbývalo mu než vše přiznat: Vémola v kauze tygrů otočil o 180 stupňů

Zdroj: Profimedia

Karlos Vémola se pod tíhou důkazů musel přiznat k trestnému činu držení a nelegálního prodeje ohrožených tygřích mláďat. Ačkoliv zápasník zprvu vše popíral, nakonec se rozhodl jít s pravdou ven.

Karlos Vémola donedávna tvrdil, že s nelegálním byznysem s ohroženými tygřími mláďaty nemá nic společného, nyní ale otočil a nejspíš i kvůli hrozbě vězení se ke svým činům přiznal.

"Všude se teď dočítám, jak mi hrozí tři roky vězení. Tak to mi fakt nehrozí, i kdyby byla pravda, co si na mě vymysleli v udání, tak mi hrozí maximálně pokuta," sdělil nedávno redakci Extra.

Vémola je obviněn hned z několika trestných činů, například z toho, že věděl, že tygra bez papírů chovat nesmí, a přesto si s pomocí kamarádů zařídil falešné papíry ke zvířeti a další exemplář dokonce předal dál. Když se pak v dubnu kauza provalila, zápasník se vykrucoval a tvrdil, že se jedná o starou záležitost a lež. Nakonec ale musel Vémola vše přiznat, a to hlavně kvůli neprůstřelným důkazům, které na něj měla kriminální policie.

Oba tygříky mu měl prodat neznámý chlap

"Policajti na něj měli tak nabito, že mu nezbývalo, než 30. května naklusat na kriminálku a tam se přiznat. Uvedl, že i když původně jako hrdina házel vinu na kamaráda, opravdu on sám se vědomě dopustil de facto podvodu s falešnými papíry ve snaze legalizovat jedno zvíře. Přiznal i to, že to druhé předal dál," překvapil svým tvrzením zdroj výše zmíněného webu.

"K věci zahájení trestního stíhání pro neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami uvádím následující: s obsahem a popisem vydaného zahájení trestního stíhání souhlasím, k jednání se doznávám. Celé věci velice lituji," uvedl Vémola podle informátora.

I nová verze Karlose má ale stále své trhliny. "Policistům třeba tvrdí, že mu chtěl oba tygříky předat úplně neznámý chlap. A že si je vzal, protože mu ten člověk tvrdil, že je jinak utopí,” uvedl zdroj s tím, že nechápe, proč se v tom případě Vémola neobrátil na policii a onoho neznámého muže nenahlásil. Také prý zápasník tvrdil, že za zprostředkování tygříka pro svého kamaráda nedostal zaplaceno. I to je ale podle informátora vysoce nepravděpodobné.

Karlosovi Vémolovi hrozí postihy za jeho chování