Karlos Vémola má koronavirus, nakazil i svou partnerku Lelu a dceru!

Karlos Vémola před dvěma dny potvrdil, že se nakazil koronavirem. Pro zápasníka MMA je zákeřný virus veliký problém, vyřadí ho totiž na delší dobu z tréningu!

Podle dostupných informací neprobíhá COVID u Vémoly v lehké formě, což potvrdil i on sám! "Jen co se mi začalo koleno dávat do kupy, tak na mě vlezlo to svinstvo korona. A dost mě to skolilo, mám těžkej průběh, horečky," svěřil se sportovec deníku Isport.cz.

Známého Terminátora ale přesně za měsíc čeká důležitý zápas proti Václavu Mikuláškovi, který možná kvůli viru nakonec bude zrušen! Soupeř Vémoly z toho nadšený rozhodně není! "Nejdřív koleno, teď korona, to je divný, já nevím, je to prostě divný. Co bude mít potom? Stát se to může, ale nedávám tomu sto procent. Mám nejtěžší přípravu v životě, nákladná příprava na peníze, a teď tohle. I přes tohle všechno věřím, že zápas bude," vyjádřil Mikulášek svůj názor na situaci. Vémola kromě pracovních nepříjemností řeší i další starosti, nakazil totiž svou partnerku i dceru!

Bude Vémola moct za měsíc do arény?

Zdroj: Profimedia

Karlos Vémola aktuálně bojuje s koronavirem, větší starost mu ale dělá jeho partnerka Lela a dcera Lili, které se od něj obě nakazily!

Zatímco Ceterová má poměrně mírný průběh nemoci, malá Lilli je na tom o poznání hůř. Trápí ji vysoké horečky! Partnerka Vémoly popsala jak na tom jsou deníku Extra.cz.

"Ano, je to pravda, bohužel máme koronavirus. Byli jsme včera s Lilinkou na testech, kde se to potvrdilo. Bolí mě hlava a bolí mě i v krku, teploty ale nemám, mám spíše lehčí průběh. Lilinka je na tom ale trošku hůř, má i teploty," prozradila Lela. O zdroji nákazy má jasno a nebála se otevřeně ukázat prstem na Vémolu!