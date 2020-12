Dvojitá výhra Karlose Vémoly: Po zápase získal zpět srdce své milované Lely!

V den kdy měl Karlos Vémola zápas s Václavem Mikuláškem přišla Lela Ceterová se zajímavou novinkou, sdílela s fanoušky fotku svého milence a růže, které od něj dostala s popiskem: "Nová etapa života začíná velmi pěkně," čímž všechny překvapila.

Samotný Terminátor bral toto od své bývalé partnerky jako provokaci! "Jejich fotku jsem viděl předtím, než jsem vypnul mobil. Vypadá to skoro, jako by mi to vítězství moc nepřála. Jestli má nového přítele, tak mi to mohla sdělit jinak než přes sociální média. Ale dávat zamilovaná videa v den zápasu… Rozumíte, mohla to dát o den později, nebo dříve. Možná mě to i trochu rozhodilo, ale to nevadí. Já jí přeju jenom štěstí, protože šťastná Lela znamená šťastná dcera Lilinka," nechal se slyšet zápasník MMA.

Pár dní poté se ale vše změnilo a Vémola s Ceterovou opět vystupují jako pár!