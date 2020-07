Karlos Vémola po skandálu s nevěrou: Zapírání a nadávky novinářům!

"A ty dvě ku**y, co s tebou letěly, vás fotí? Proč s nimi si foto nedáš? Nehraj to na Instagramu na rodinku… Hodně lidí ví, že zrovna ty andílek nejsi a mě už došla trpělivost. Klamání už bylo dost! Zbytečně se fotíš s chlapy," šokovala Lela Ceterová před pár dny na Instagramu svým komentářem!

Za pár minut ale útočný komentář zmizel a následně Ceterová na dotaz deníku super.cz tvrdila, že o nic nešlo! "Nemám k tomu co říct," řekla webu.

Po návratu ze Saint Tropez pak zápasník MMA ihned nahrával svým fanouškům videa, jak snídá s partnerkou Lelou a jejich dcerou Lili, a útočil na bulvární novináře!

Vémola tvrdí, že se bulvár snaží jeho rodinu zničit.

Ačkoliv na údajnou nevěru upozornila na Instagramu sama Lela Ceterová, Vémola se nyní snaží celou záležitost otočit a tvrdí, že se mu bulvár pokouší jeho vztah zničit!

"Jsme tady v pondělí na svátek na terásce a nevypadá to, že by Lela byla nějak na***ná, nebo před rozchodem, jako tvrdí některý kreténi například z Extra! Myslím si, že by si někteří novináři měli nafackovat předtím, než něco napíšou," rozčiloval se zápasník na svém Instagramu.

Zřejmě mu ale nedošlo, že kdyby celou aféru nezveřejnila jeho partnerka, nikdo by o jejich krizi nic netušil! Toho jsou si vědomi i fanoušci Vémoly, kteří ho tentokrát nepodrželi!