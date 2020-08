Karlos Vémola a Lela Ceterová se rozešli: Nevěry a praní špinavého prádla!

Jen naši blízcí vědí, jak to mezi námi opravdu bylo. A já se k našemu rozchodu nebudu nikomu dál vyjadřovat. Na rozdíl od partnerka já na matku své dcery žádnou špínu zveřejňovat nikdy nebudu o údajných nevěrách apod. Všechno jednou bohužel končí, byla to moje vina, i když jsme v tom byli dva. Od teď se budu jen soustředit na Lili, zápasnickou kariéru a abychom s Lelou byli co nejrozumnější rodiče," napsal Karlos Vémola na obranu proti slovům Ceterové.

Ze slov Terminátora ale šlo poznat, že by si nerad proti sobě už takhle vytočenou Ceterovou poštval, a rád by s ní do budoucna udržoval přátelské vztahy.

Lela je odhodlaná začít od znovu a podle posledních příspěvků na sociálních sítích chce dát Vémolovi najevo, že se dokáže mít skvěle i bez jeho finanční pomoci! Uvidíme, zda si k sobě extravagantní páreček najde ještě v budoucnosti cestu, nebo je tato krize už skutečně poslední…