Karlos Vémola vyznal Lele lásku tetováním: Sklidil výsměch!

"Kvalita tetování asi jako z basy." "Já bych řekl, že mu to dohodil Rytmus někde ve sklepě v paneláku," v komentářích pod videem nového tetování Vémoly se objevují desítky kritických názorů.

Lela Ceterová haterům však poslala jasný vzkaz. "Mně se to tetování moc libí i přes to, že ho lidi kritizují. Důležité je, že se líbí nám a ten důvod, proč jsme si ho dali, je že se moc milujeme. Který muž by tohle pro svou ženu udělal? Položte si ruku na srdce dámy," reaguje vnadná blondýna na kritiku.

Nezbývá než zamilovaným hrdličkám popřát mnoho štěstí a těšíme se plánovanou svatbu, kterou jistě Karlos Vémola udělá velkolepou.