Karlos Vémola to bere hopem: Po usmíření s Lelou romantické zásnuby!

Návrat Lely Ceterové k Vémolovi byl velmi nečekaný! V den důležitého zápasu Terminátora proti Václavu Mikuláškovi totiž zveřejnila fotku s cizím mužem!

"Růže mám od nové lásky. Anděl mi spadl z nebe," napsala Ceterová ke snímku, kde se držela ruku v ruce s neznámým milencem. Když se to ale Vémola dozvěděl, doslova supěl vzteky!

"Do života přeji Lele jen to nejlepší. Ale jestli nikoho nemá, o to je smutnější, jak se chová a byla by to od ní další zbytečná sra*ka, jak na sebe zoufale strhnout pozornost. Ale byl bych raději, kdyby lásku našla…" nechal se slyšet zápasník, pak ale došlo ke zvratu celé situace!