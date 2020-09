Karlos Vémola drsně setřel milenku Lulu: "Je to koště, s Lelou se nedá srovnat!"

"Každý v životě, kdo měl pěkný vztah, by ho neměl házet za hlavu a měl by se ho snažit zachránit, pokud to jde. Máme krásnou holčičku, kdo by nechtěl. Pokud to půjde, tak to bude. Ani jeden z nás neví, jestli to půjde zachránit, každý máme jiné životní cíle, třeba to jednou sladíme. Uvidíme," prozradil Vémola deníku Super.cz!

Zápasník MMA by vztah rád slepil, ze strany Ceterové to ale na návrat nevypadá, už pár dní žije nový život na Slovensku. Podle Vémoly to však není žádný problém!

"Slovensko je v podstatě za rohem. Mám dítě v Londýně, není to situace, kterou bych nikdy předtím neřešil. S bývalou partnerkou jsme se rozešli, když malýmu bylo šest měsíců. Také jsem lítal. Jsem pohodový táta, nakrmím, postarám se. Poradím si s tím. Hlavně aby byli rodiče rozumní, to my jsme, určitě se domluvíme," tvrdí s jistotou Vémola. Vztahy se novými ženami prý v dohledné době rozhodně neplánuje! "Už nic nehledám, myslel jsem, že jsem hledal a našel," uzavřel. Tak se necháme překvapit, jak dlouho vydrží slavný bouřlivák sám!