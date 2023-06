Karlose Vémolu natočila policie v utajení: Svědčí proti němu další důkaz

Zdroj: Profimedia

Proti Karlosovi Vémolovi, kterého policie podezřívá z nelegálního obchodování s chráněnými bílými tygry, svědčí další důkazy. Policisté v utajení totiž údajně podle eXtra.cz natočili Karlose s dalšími kumpány, když se snažili zlegalizovat původ jednoho z tygřích mláďat. Podle do případu dobře zasvěceného zdroje se tak MMA zápasník prý snažil všechno na poslední chvíli zachránit.

Už je to několik měsíců, co policie podezřívá MMA zápasníka Karlose Vémolu a několik dalších osob z toho, že nelegálně obchodovali s mláďaty přísně chráněného tygra bílého. Během té doby vyšetřovatelé podnikli hned několik kroků, aby mohli dokázat, že se Vémola, byť tvrdí, že je nevinný, na protiprávním nakládáním se zvířaty podílel. Natočili si ho dokonce na kameru.

Snaha o zvrácení vyšetřování

Zdroj, který je s celým případem velmi dobře obeznámen, promluvil pro eXtra.cz a uvedl, že byli během vyšetřování na sledování Vémoly nasazeni policisté v utajení. „Jeli za ním na některá místa na Praze 5, zdokumentovali také jeho setkání s dalším obviněným A. Š.,” tvrdí člověk, který si z pochopitelných důvodů nepřál být jmenován.

„Nafotili si je a natáčeli je spolu, jak jdou učinit pokus zlegalizovat tygříka,” dodal ještě zdroj s tím, že zřejmě Vémola a další věřili, že se jim legalizace původu zvířat povede dříve, než se vyšetřování rozjede naplno.

Slovům o nevinně policie nevěří

Karlos Vémola tvrdí, že je nevinný a žádného nelegálního nakládání s chráněnými druhy zvířat se nedopustil. Obvinění dokonce uvedli, že má jeden z tygříků legální původ, protože jej zplodili dva bílí tygři, které jeden z nich vlastní. To ale podle zmíněné redakce vyvrátila analýza DNA.

Vině Vémoly pak napovídají i další skutečnosti. „Pokud by přece jen byla pravda, že Karlos by byl pouhou obětí, ve všem že by byl tedy nevinný, tak by přece už žádné snahy o legalizaci neprováděl. S člověkem, který ho měl údajně podvést, by se už nescházel a víc by spolupracoval s policií,” řekl na závěr informátor.