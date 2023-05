Vémola byl po zápase terčem drsných fanoušků Kincla, zakročil ale Muradov

Zdroj: Profimedia

Po prohře Karlose Vémoly visí ve vzduchu samé otázky. Vzhledem k tomu, že Vémola bezprostředně po prohře opustil klec a zmizel i z haly, nebylo známé žádné jeho vyjádření. Zápasník až do pondělí mlčel, na svém Instagramu pak nastínil to, jak bude nyní jeho život dále probíhat.

Při souboji Kincl vs. Vémola fandila většina diváků zaplněné pražské O2 areny Kinclovi. Po konci prohraného zápasu se našli ovšem i tací, kteří se za Vémolu postavili. Mezi nimi byla modelka a influencerka Agáta Hanychová, podnikatel Ivo Rittig a zápasník Makhmud Muradov.

Rána od fanoušků

Poté, co Vémola opustil halu, se na něj sesypala další vlna hejtů. Už při samotném nástupu na něj fanoušci Patrika Kincla bučeli, to nejhorší teprve přišlo. Když zmlácený Vémola opouštěl halu se svou manželkou a nejbližším týmem, narazil na fanoušky svého protivníka. „Když šel Karlos k autu, tak na něj pískali a křičeli lidi 'Patrik Kincl', nebylo to vůbec fér od nich. Celou situaci se snažila zachránit Lela, která se svými kamarádkami hlasitě tleskala a skandovala 'Karlos, Karlos',“ dodal jeden z přítomných diváků.

S podporou přispěchali i další přátelé známého zápasníka. Mezi nimi byl i Makhmud Muradov. „Kámo, užij si rodinu a zaslouženě volno a čekám tě v gymu. Je to sport a prohry k tomu patří. Věřím, že se vrátíš ještě silnější. Vítězná šatna#teamvemola“.

Hazard se zdravím

Není žádným tajemstvím, že se Karlos Vémola dlouhodobě trápí při shazování váhy. Hubnutí nechává vždy na poslední chvíli a tak není nikdy do poslední chvíle jasné, zda na oficiálním vážení bude mít domluvenou váhu. Tento jeho manévr se mu už v minulosti jednou vymstil. V roce 2021 ztratil svůj pás šampióna kvůli tomu, že měl o šest set gramů více, než měl mít.

Váha Vémoly byla velkým tématem i před osudovým zápasem s Kinclem. Na oficiální vážení došel ve velmi špatném stavu, bylo vidět, že se potácí ze strany na stranu. Než přišel na řadu, seděl v několika vrstvách oblečení a plival před sebe vodu. Samotný Vémola se k hubnutí vyjádřil ve svém prvním příspěvku po bolestivé prohře. "To, co jsem provedl svojí rodině, přátelům, týmu a všem okolo se shazováním do 84 kilo, už opakovat nebudu, takže do týhle váhy se vracet nechci. Žádný další hazardování s vlastním zdravím. Jsou tady na to mladší a lepší kluci, a moje tělo už to prostě nedává, to je fakt," uvedl ve svém postu na Instagramu.

Odveta číslo 2

I když by se mohlo zdát, že se zkušenému zápasníkovi zhroutil svět, pravda je jiná. Už na konci roku by se měl objevit opět v životně důležitém zápase. V roce 2019 v Zápase století prohrál už po neuvěřitelných dvou minutách se slovenským bojovníkem Attilou Véghem. Organizace Oktagon na začátku letošního roku oznámila, že se bude konat Zápas století 2. Tento dlouho očekáváný souboj by se měl odehrát už na konci roku 2023. Tento plán tak dokonale zapadá i do vyjádření Karlose, který hodlá nyní bojovat ve vyšší váhové kategorii. Zápas Vémola vs. Végh by se měl uskutečnit ve váhové kategorii do 93 kg.