Karlos Vémola o svém synovi: "Je pomalejší, kdyby byl gay, vymlátím to z něj!"

Karlos Vémola je sice čerstvým tatínkem dcery Lili, kterou má se svou aktuální partnerkou Lelou Ceterovou, zápasník už ale z předchozího vztahu má staršího syna.

Vémola se pyšní ve svém sídle například akváriem se žraloky a velmi si zakládá na své image drsňáka, kterou ale dle vlastních slov aplikuje i na výchovu svých dětí.

V nedávném rozhovoru v pořadu 7 pádů Honzy Dědka diváky velmi překvapil, když o svém potomkovi mluvil jako o "pomalejším" a že by ho za homosexualitu zmlátil!

Vémola by prý ve své rodině gaye nesnesl.

Vémola se ve výše zmíněném pořadu rozpovídal o svém synovi z prvního manželství a diváci se nestačili divit, co z osvaleného sportovce začalo padat.

"Dal jsem ho na ragby, to mu vůbec nešlo, bylo to na něj moc drsný. Tak jsem ho dal na fotbal. On to v sobě nemá a já to do něj úplně nechci vymlátit, chci, aby z něj byl trochu chlap, ale ne po mým. Když vidím, že to v tom děcku není, tak to v tom děcku není," překvapil svým výrokem Vémola na stránkách idnes.cz.

"Já mu vždycky říkám, buď šampión, čeho chceš. Můžeš hrát fotbal, ty seš takovej měkkej baleťák," odhalil zápasník své drsné výchovné metody. Nejvíce by ale hvězdu MMA naštvalo, kdyby jeho prvorozený syn byl gay!