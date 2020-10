Karlos Vémola: Nejdřív překvapení ve Zlaté Masce, a pak lvíče v krabici!

Seznamte se, tohle je nový člen rodiny, lvice Elsa! Chápu, že spousta z vás mi bude říkat, že lev patří do přirozeného prostředí někde v Africe a ne do Vémolandu. S tím musím souhlasit. A proto budu rád, když mi tentokrát poradíte, jak ji tam dostat zpátky. Elsa u nás doma není první den, někdo ji před více než čtyřmi měsíci vyhodilv krabici ven. Do chvíle, než se najde způsob, jak ji vrátit do jejího domova, bude u nás a já udělám všechno, aby měla tu nejlepší péči," představil Karlos Vémola fanouškům na Instagramu nového mazlíčka.

Jenže, sledující příliš pochopení pro adopci lva neměli! Na Terminátora se okamžitě strhla lavina sprostých komentářů a pochyb, zda je skutečně historka o lvech v krabici pravdivá!

"Určitě někdo pohodil lva v krabici někde, prober se už ty lháři, alespoň si stůj za tím, co děláš, když už chceš mít lva, tak si nevymýšlej bludy!" "Fakt promiň, jsem tvůj dlouholetý fanoušek, ale to, že někdo vyhodí lva v krabici a najde ho úplně náhodou někdo kdo má heslo : Lvi žerou první, mi přijde asi jako David Rath a jeho krabice od vína," pouští se lidé do Vémoly. Ten má ale na vše vysvětlení!