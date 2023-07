Nejlepší momenty z letošních Varů očima celebrit: Kdo prospal večírek?

Zdroj: Profimedia

Letošní Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech je již minulostí. I 57. ročník nabídl celou řadu zajímavých situací, na které celebrity budou dlouho vzpomínat. Do centra prestižní akce se letošní rok sjely modelky, herečky, zpěváci i politici. Nebylo nouze o zajímavá setkání a přehlídku prvotřídních luxusních módních kousků.

V minulých letech se na půdě Karlových Varů odehrály až tak velké opilecké skandály celebrit, že se zapsaly bez debat do dějin filmového festivalu. Jedním takovým případem byla například již známá koupačka ve fontáně hereček Vilhelmové, Geislerové a jejich kamaráda zpěváka a herce Jiřího Macháčka. Další podobnou událostí bylo řádění sportovního komentátora Michala Hrdličky, který se sápal po ženách i mužích. Do Varů má například zákaz i známá tehdejší pařmenka Agáta Hanychová. V minulých ročnících se například postrkovala s pořadateli, její tehdejší partner zase nemilosrdně zmlátil pěstmi jednoho z návštěvníků.

Milovníci filmu

Palo Habera a jeho partnerka Daniela Peštová patří mezi ty, kteří do Varů jedou nasát především filmovou atmosféru.„Já jsem tu jenom kvůli filmům, stihnu klidně i tři denně,“ prozradila půvabná modelka. „Já jsem vstala třeba v sedm ráno a šla jsem na film, na poslední film jsem šla třeba v deset, v jedenáct…“ dodala pro Blesk.

Ani její životní partner zpěvák Palo Habera není žádný divoký pařmen. Tomu se letos povedlo jeden z večírků i zaspat. „Nejlepší bylo, že ve čtvrtek náš tým vyhrál ten tenisový turnaj, a večer bylo rozdávání cen a mejdan. Já jsem si o osmé řekl, že si na chvilku zdřímnu… a probudil jsem se až v sedm třicet ráno. Takže jsem ani tenhle mejdan nestihnul,“ práskl na sebe.

Sympatický pár si přišel na své hlavně na závěrečném ceremoniálu. „My jsme fanoušci domácí filmové tvorby. Když dostává cenu taková herečka jako je paní Daniela Kolářová, tak to je pro nás ten absolutně nejlepší moment. Na to se velmi těšíme,“ prozradil pro Expres s nadšením Habera.

Vtipy na účet Bartošky

Smysl pro humor ukázala manželka prezidenta filmového festivalu Andrea Bartošková. Reportérka Blesku se zeptala Jiřího Bartošky na otázku, co pro něj bylo tento rok největší událostí na festivalu. Bartoška nad odpovědí přemýšlel tak dlouho, že do toho skočila právě jeho žena Andrea. „To, že je tady, ne?“ napověděla mu a odkázala tím tak na jeho zdravotní problémy, které ho pronásledovaly ještě chvíli před začátkem festivalu.

Hozeného lana manželky se Bartoška chytl a doplnil. „Jo, děkuju, Adélko, děkuju,“ rozesmál se herec, jenž své ženě říká jejím dívčím jménem. „To, že jsme tady, jak to dopadlo, ty lidi nadšený, bijáky proběhly, to počasí až na jeden den nám vyšlo… všechno to bylo příjemný,“nešetřil chválou.

Závěr samotného festivalu si nenechala ujít ani oblíbená česká herečka Eva Holubová. Ta dorazila již tradičně v doprovodu dcery a jejího partnera modela Matěje Paprčiaka, který se dostal do podvědomí veřejnosti svou účastí v reality show Survivor. Holubová se počas závěrečného ceremoniálu skvěle bavila s neúspěšnou kandidátkou na prezidentku Danuší Nerudovou. Obě dámy si jistě měly co říct. Holubová dlouhodobě veřejně mluví o svých politických názorech, v době prezidentské volby aktivně vystupovala na podporu generála Petra Pavla.