To nejlepší z Varů: Uplakánek Řepka, mokrá Geislerová a Třeštíková v ubrusu

Zdroj: Profimedia

57. ročník karlovarského filmového festivalu už klepe na dveře, 30. 6. se lázeňské město promění v centrum filmového světa a kolonáda se zahalí do červených koberců. Celebritky tak už žhaví telefony svých stylistů, nakupují šatičky a domlouvají spolupráce na botičky. Každý chce v prvním červencovém týdnu zazářit, každý chce být hollywoodská star českého rybníčku. Kdo bude mít letos nejkontroverznější outfit a přebije loňský ubrus Radky Třeštíkové? Vykoupe se někdo v řece? A kolik uvidíme kalhotek?

Bujaré oslavy světa filmu s sebou nesou i bujaré oslavy s odérem alkoholu. To, že české celebrity nemají problém s konzumací lihovin není žádné tajemství, a to, že na ně na každém rohu čeká bystrý fotograf, také ne. Co se podařilo českému bulváru za mnohá léta festivalového veselení nashromáždit? Trapasy, nedorozumění a faux-pas.

Hájek dělal problémy už kdysi

V posledních dnech plní stránky českého bulváru manžel bývalé moderátorky Zuzany Belohorcové Vlasta Hájek. Ani on není bez festivalového políčku. Ten se v honosném autě Blesku obul do populárního moderátora Leoše Mareše. „Nejvíc mě před osmi lety nas*al Mareš. Ten v rádiu řekl, že jsem se pověsil na Belohorcovou a jsem lůza. Řekl, že jsem mlha z ho*na. Chtěl jsem si to s ním vyříkat, ale vždycky mi utíkal. Ale teď před třemi dny jsem ho potkal a on mi zamával, jako že jsme kámoši,“ poplakal si Hájek. Jak se ale zdá podle toho, co zveřejňuje v posledních dnech na sociálních sítích, na Tenerife zřejmě absolvoval nějaký kurz na uklidnění, protože to, že ho mnohé ženy osočují z toho, že je na ně hrubý přes hlasové zprávy, ho nechává kompletně chladným.

Další, kdo si v limuzíně Blesku poplakal byl fotbalista v důchodu Tomáš Řepka. „Přijde mi, že je tady hodně lidí, špatná organizace a diskomfort. Mně to vadí a vím, že už sem nikdy nepřijedu,“ hlásal Řepka, který přicestoval tehdy s přítelkyní, dnes už manželkou Kateřinou Kristelovou. Uvidíme, zda je neduh z roku 2017 zapomenut a zda se vdaná paní objeví na kolonádě.

Královna outfitů Radka Třeštíková

Co se týká alkoholových extempore, ani na ty není festival ve Varech skoupý. Marek Taclík exhibuje se svým přirozením na veřejnosti, když vyprazdňuje svůj močový měchýř ve křoví. Pamětníci jistě nezapomenou na koupací seanci Ani Geislerové, Tatiany Vilhelmové a Jiřího Macháčka, kteří zamířili zvlažit zpocené údy do místní řeky a dnes již truchlící vdova po Mistru Gottovi Ivana to v roce 2014 taky pořádně uměla roztočit.

Nechtěné odhalování pod vlivem alkoholu je jiná kategorie, než odhalování záměrné. To má v oblibě zejména Andrea Verešová, která každý rok ve Varech prezentuje své nové spoďáry (v tom lepším případě), Jitka Čvančarová se soustředí zas na horňáky, kdy se jeden bojí, aby nezafoukal vítr. Minulý rok ale se vší parádou nakráčela do Varů Radka Třeštíková se svým velmi futuristickým outfitem, o kterém málokdo měl jasný názor. Je to sexy a drzé nebo nevkusné a ušité z ubrusu? To, o co Radce ale šlo, se zřejmě podařilo. Mluvilo se o ní. A mluvilo se dlouho.

O kom se bude mluvit tento rok? Dozvíme se už zanedlouho.

Zdroje: blesk.cz, zena.aktualne.cz