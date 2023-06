Když Hollywood navštíví Česko: Ve Varech se objevili Depp, DiCaprio i Travolta

Zdroj: Profimedia

Karlovarský filmový festival každoročně do lázeňského města láká davy filmových fanoušků. Ti mají totiž unikátní příležitost nasát hvězdnou atmosféru a ulovit podpis či společný snímek od svých idolů. Rozhodně nejde jen o tváře známé z českých snímků. Filmoví nadšenci měli už několikrát možnost se setkat přímo i s hollywoodskými hvězdami. A letošní ročník nebude jiný.

Hlavní pozornost bude letos opět upřena na zahraniční celebritu, která každým rokem poctí svou návštěvou náš milý filmový festival. Organizátorům zajisté patří velký potlesk, obdiv a dík, že se jim každoročně podaří do lázeňského městečka vylákat někoho z jeho vily v Kalifornii a i obyčejný smrtelník tak může získat fotku nebo podpis od celebrity světového formátu.

Letos se jich do Varů chystá dokonce hned několik. Prvním oznámeným se stal novozélandský herec Russel Crowe. Daleko větší radost ale lidem později organizátoři udělali oznámením dalšího jména, a to sice Ewana McGregora. Skotský rodák je slavný hlavně díky svým rolím ve filmech Trainspotting, Star Wars, a nebo z muzikálu Moulin Rouge, případně romantické komedie Kašlu na lásku. Aby neplesala ovšem jen ta ženská srdce, do Varů se chystá i švédská krasavice Alicia Vikander (Krycí jméno U.N.C.L.E., Ex Machina) nebo Američanka Robin Wright (Dům z karet, Muži, kteří nenávidí ženy).

Slavní neslavní

Nutno podotknout, že už v letech minulých do malebné české krajiny zavítala velmi zvučná jména. Pojďme si společně připomenout, kdo se v Karlových Varech objevil a koho jste měli teoretickou šanci potkat.

V roce 1994 do Varů zamířil tehdy ještě „neslavný“ Leonardo DiCaprio. Dvacetiletý jinoch sice měl už za sebou film s Johnnym Deppem Co žere Gilberta Grapea, ale slavný Titanic měl ještě před sebou. Roku 1998 se do Karlových Varů podařilo nalákat dalšího amerického herce, a to Michaela Douglase. Proslavily ho hlavně role bohatých, přitažlivých a sebevědomých mužů. Jeho manželka je neméně známá herečka Catherine-Zeta Jones, se kterou tvoří pár už více než dvacet let.

Herci z marvelovek i Pirátů z Karibiku

Scarlett Johansson byla ve Varech roce 2001, tedy v roce, kdy přijela do Karlových Varů, také méně slavná, než jak ji známe dnes. Do Čech tehdy přijela spolu s Benem Kingsleym a diváci ji mohli znát například z filmu Zaříkávač koní, kde si zahrála po boku Roberta Redforda. Dnes je její repertoár velmi široký, ale Černou vdovu z marvelovek jí už zřejmě nikdo neodpáře.

Když se do Varů vydal Michael Douglas, nemohla chybět ani jeho kolegyně ze Základního instinktu Sharon Stone. Ta se na festival podívala v roce 2005 společně s Robertem Redfordem. A protože PR festivalu je očividně velmi zdatné, následovaly i celebrity jako John Malkovich, Jude Law, John Travolta, Mel Gibson, Willem Dafoe, Jean Renom Jeremy Renner, Robert Pattinson, Johnny Depp a také jeho pirátský kolega Geoffrey Rush.

Zdroj: blesk.cz