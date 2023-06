Muchová válí na grandslamu: Jágr je z ní hotový a poslal vzkaz jejímu otci

Zdroj: Profimedia

Karolína Muchová si po období zdravotních potíží opět užívá grandslam. Po nedělním vítězství nad Elinou Avanesjanovou se probojovala poprvé do čtvrtfinále Roland Garros. Nadějnou sportovkyni v její kariéře podporují oba rodiče, a to zvlášť tatínek Jose Mucha, který je bývalým fotbalistou a úspěšným trenérem.

Když Karolína Muchová porazila v roce 2019 favorizovanou Karolínu Plíškovou, za svůj výkon se dočkala poklony i od samotného Jaromíra Jágra, který je vášnivým fanouškem ženského tenisu.

"To byl tenis! Velká škoda, že mohla postoupit jen jedna Karolína. Ne hokej, ne fotbal, ale český ženský tenis je nejlepší na světě. Gratulace! Gratulace i Báře a doufám i Petře. Pane fotbalový trenére Mucho, dejte si teď od fotbalu pauzu a buďte s dcerou. Myslím, že si jednou zakřičíte: Má dcera je nejlepší na světě," napsal slavný hokejista na svůj Instagram, kde sdílel video ze zápasu. Jágr tehdy ve svém příspěvku zmínil i Josefa Muchu.

"S manželkou to sledujeme s napětím a dělá nám velikou radost, Kája je zajímavá mimo jiné i tím, že se vždycky na turnaji postupně zlepšuje," řekl otec talentované sportovkyně serveru Zlin.cz. "S manželkou máme každý svoji práci, ale taky jsme to nechtěli zakřiknout. Fandíme tedy doma u televize, i když nás trošku mrzelo, že tam nejsme," doplnil Mucha, který má za sebou úspěšnou kariéru jako bývalý ligový fotbalista, který nastupoval za Olomouc a Zlín. Nejen díky podpoře rodičů okolí a veřejnosti aktuálně Muchová září na grandslamu.

Stává se ze mě lepší hráčka

"Od začátku sezony jsem se cítila, že se do toho dostávám a že se má hra postupně zlepšuje. Celkově se cítím na kurtu komfortněji, sebevědoměji a stává se ze mě lepší hráčka. Poslední dobou se mě drží i zdraví, takže se do toho můžu v trénincích opřít. I tým kolem mě je super. Všechno klape a jsem ráda, že jsem teď na dobré vlně," svěřila se Karolína Muchová webu tenisportal.cz.

Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce vyhrála utkání s o šest let mladší Ruskou za hodinu a 39 minut a postoupila do čtvrtého grandslamového čtvrtfinále, poprvé od Wimbledonu 2021.

"Byl to těžký zápas. Snažila jsem se hrát opět agresivně a chodit si pro údery. Soupeřku jsem moc neznala, ale cítila jsem, že se v průběhu zápasu zlepšuje a vrací více míčů. Vypadalo to, že jakmile jí dám trochu prostoru, využije toho. Honila mě z jednoho rohu do druhého, takže to byl i vzhledem k horku náročný zápas. Jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla ve dvou setech," dodala tenistka s tím, že nad soupeřkou vyhrála hlavně díky své svižnosti. "Věděla jsem, že má trochu pomalejší servis. Hlavně ten druhý. Chtěla jsem do toho chodit a věděla jsem, že budu mít na returnech šance. Určitě jsem byla ráda, že jsem za stavu 5:3 zahrála dobře, protože bych pak servírovala proti sluníčku, což bylo docela nepříjemné," uzavřela.

Muchová má ve svých rodičích velikou oporu