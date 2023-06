Kate Middleton miluje lascivní modely, po přezkoumání na nich ale něco nehraje

Zdroj: Profimedia

Kate Middleton zkrátka miluje módu a pravidelně se na veřejnosti objevuje v modelech od světoznámých návrhářů. Módní nadšenci si ale často všímají nejrůznějších detailů, ze kterých jsou zmatení. Šaty, které Kate nosí, se totiž velmi liší v tom, jak vypadají na modelkách, když je předvádějí na modelingovém mole.

Princezna Kate je pro všechny ženy na světě velkou inspirací. A to nejen svými názory, ale také svým vkusem a citem pro módu. Není proto divu, že jakmile se na veřejnosti objeví v nějakých šatech, během pár hodin jsou dané kousky beznadějně vyprodány. Jenže když šťastným ženám, kterým se modely podařilo v obchodě ulovit, jejich nové šaty přijdou, vypadají jinak.

Žádné výstřihy a průsvitné látky

Kate Middleton si totiž veškeré oblečení nechává speciálně upravovat. Coby manželka následníka trůnu si totiž nemůže dovolit chodit v odvážných kouscích, které by například skrze průsvitnou látku odhalovaly její tělo nebo by disponovaly velkými výstřihy, jež by ukazovaly víc, než si Kate přeje.

Jak zmínil web Daily Mail, nešlo si toho nevšimnou například během její účasti na svatbě prince Al-Hussieina, která se uskutečnila v Jordánsku. Kate si na slavnostní příležitost vybrala starorůžové šaty od návrháře Elieho Saaba, které byly ovšem v původní podobě považovány za dost odvážné. Průsvitná látka odhalovala bříško i celé nohy své nositelky, a tak musely šaty putovat ke krejčímu, než je princezna oblékla. Krejčí pak odvážné prvky šatů dokonale zakryl.

Malá velká změna

Jedny z vůbec nejodvážnějších šatů, které kdy Kate vynesla, byl zlatý model od módní návrhářky Jenny Packham. Krásné šaty si princezna oblékla na slavnostní premiéru filmu Není čas zemřít. Přestože na nich překvapivě ponechala poměrně dost průsvitnou sukni, hluboký výstřih musel pryč. I když je pravdou, že byl zmenšen jen o několik málo centimetrů.

Kate Middleton si zkrátka nechává upravovat takřka všechno oblečení, které dle královského protokolu vyžaduje určité změny. I když je tento krok pochopitelný, je jasné, že dámy, které si šaty po vzoru Kate zakoupí, mohou být z jejich reálného vzhledu dost překvapené.