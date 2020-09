Z vévodkyně princeznou! Kate Middleton získala nový titul velmi netradičně

Vévodkyně Kate Middleton se stala patronkou projektu Hold Still - Hold Still, který je unikátní výstavou fotografií vybraných z řad obyvatel Velké Británie. Na nich jsou zobrazeny situace, do kterých se občané vlivem pandemie koronaviru dostávají.

Mezi vystavované obrazy se dostala také fotografie čtyřleté holčičky jménem Mila Sneddon. Té byla minulý rok v listopadu diagnostikována leukémie a děvčátko tak musí většinu času trávit v nemocnici. Podstupuje nejrůznější ošetření včetně chemoterapie. Když udeřila pandemie, Mila byla nějakou dobu odloučena od svého tatínka, který musel nadále chodit do práce. Fotografie, kterou Kate Middleton vybrala, zachycuje srdcervoucí moment, na němž se malá Mila dívá na svého tatínka přes sklo nemocnice.