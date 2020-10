Krásná po mamince! Z dcery Kate Moss roste hvězda modelingu

Po slavné matce zdědila půvaby a ve svých osmnácti letech fotila pro mnoho světových módních značek. Lila Moss, dcera světoznámé modelky Kate Moss, má před sebou zářivou budoucnost. Vyhne se však skandálům, které doprovázely její matku?

Dcera Kate Moss Lila oslavila v nedávné době osmnácté narozeniny. Ke světu modelingu měla vždy velmi blízko, neboť její matka patří mezi nejuznávanější a nejlepší top modelky světa. Její vstup do průmyslu byl o to jednodušší, že je vedená pod křídly talentové agentury své matky Kate Moss Talent Agency. Je ovšem více než jasné, že by se Lila dokázala s přehledem prosadit i sama. Po slavné matce zdědila štíhlou postavu a nádhernou tvář.

Její mentorkou je matka

Kate Moss moc dobře ví, jak je náročné se ve světě modelingu prosadit. Sama začala s modelingem už ve čtrnácti letech, a tak nyní může být své dceři tím nejlepším rádcem. Lila má tak skvělou příležitost čerpat nejrůznější informace od té nejpovolanější, matka ji zároveň může varovat před nástrahami multimiliardového průmyslu.

Od jiných modelek Lilu odlišuje její přístup k sociálním sítím. Zatímco její kolegyně jsou na sociálních sítích velmi aktivní a některé z nich mají desítky milionů fanoušků, Lila má zatím jen něco málo přes 100 tisíc sledujících. V současné době, kdy je pro návrháře atraktivní právě popularita jejich modelek, by tedy Lile rozhodně prospěla větší aktivita na internetu.

Matčiny skandály

Pokud je něco, co by mělo Kate nejvíce zajímat, pak je to ochrana její dcery před negativními vlivy přicházející slávy její dcery. Sama Kate právě strmě vzrůstající popularitu před lety tak úplně nezvládla. Byla známá svými opileckými výstřelky, podle mnoha tvrzení nějakou dobu dokonce holdovala drogám.

Podobné chování není mezi slavnými ničím neobvyklým. S obdobnými problémy se potýkala například herečka Lindsay Lohan či představitel roztomilého klučíka Kevina z filmů Sám doma, Macaulay Culkin. Kate Moss však možná problémy zvládla o něco lépe než právě dva zmínění.

Zářivá budoucnost

Lila Moss je před sebou bezesporu slibnou budoucnost. Už nyní je tváří kosmetické řady značky Marc Jacobs, společně se svou matkou nafotily v roce 2016 titulní stranu italského Vogue a o dva roky později se objevila na titulní straně magazínu Dazed.

Lila je nádherná a světovým značkám má rozhodně co nabídnout. Snad bude se svou slávou pracovat opatrně. Kdoví, dost možná ji za deset let bude svět označovat za jednu z nejpopulárnějších modelek.