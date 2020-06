Česká "influencerka" nezná příliv a odliv: Velká hloupost nebo taktika?

Sledující pod videem s Kateřinou Bártkovou ihned začali spekulovat, zda je na tom hvězda z Youtube tak zle se znalostmi, že nikdy neslyšela o odlivu a přílivu, nebo chtěla pouze vytvořit virální video, a nasbírat co nejvíce nových fanoušků.

Jako pokus o virál by to bylo nejspíš dobré, nesedí ale více věcí! V minulosti se totiž Bártková zaměřovala na beauty videa a ani na jejím profilu není nic, co by případného diváka mohlo pobavit. Bylo by tedy podivné, kdyby z ničeho nic přesedlala do role trolla, který se k její osobě vůbec nehodí!

Diváci na Facebooku i Instagramu se shodují na tom, že si nejspíš neuvědomila, co vypustila z pusy! Video ale nasbíralo během pár dní přes půl milionu zhlédnutí a každý den naskakují další. Pokud šlo Bártkové o popularitu, jistý efekt to mělo, zda byl ale zrovna pozitivní, to necháme na úvaze každého z Vás.