Z brunetky blondýnkou: Doktorka Kateřina Cajthamlová opět změnila image

Zdroj: Profimedia

Doktorku Kateřinu si většina z nás pamatuje jako přísnou dozorkyni z pořadu Jste to, co jíte, kde se snažila pomáhat obézním lidem zhubnout. Dnes je ale lékařka úplně jinde. Nejen, že radikálně změnila image, ale zaměřila se na psychoterapii. Navíc je poměrně svéráznou babičkou.

Kateřinu Cajthamlovou většina z vás jistě zná jako druhou polovičku Pera Havlíčka z pořadu Jste to, co jíte, kde pomáhala shodit lidem nějaké to kilo navíc. Dnes byste ji však nejspíš nepoznali. Sama má o nějaké to kilo víc než při natáčení a navíc často mění svou image.

V dobách slávy pořadu měla delší zrzavé vlasy, ze kterých následně přesedlala na hnědou. Pak přišel melír, ale i nový střih na mikádo. Nyní je doktorka Kateřina úplně blond a navíc opět s novým účesem. Nosí patku přes oko, krátký střih a barvu v odstínu do šeda. Také upustila od svých charakteristických brýlí. Zkrátka a dobře, kdybyste ji potkali na ulici, klidně by se mohlo stát, že ji nepoznáte.

Drsný rozvod ji připravil o mnoho kilogramů

Kila, která nyní má, prý nabrala po náročném rozvodu. Říká, že tohle je její normální konfekční velikost. Při rozchodu s manželem totiž velmi zhubla a dlouhou dobu trvalo, než se dala psychicky i fyzicky dohromady. A to je vystudovaná lékařka, jejíž původní profesí je právě ta spojená se srdcem, interna.

Dnes se Cajthamlová věnuje především psychoterapii. Říká, že je to konečně to, co ji zcela naplňuje a baví.

"Pomoc psychoterapeuta většinou vyhledají lidé, jejichž představa o světě se dostane do konfliktu s reálným světem. Oni si toho všimnou a rozhodnou se, což zdaleka každý neudělá, že změní sebe tak, aby tento konflikt zmizel. V tomto smyslu se chtějí něco naučit. Někomu něco odpustit, něco pochopit, vytvořit si jiný příběh než ten, který jim někdo nacpal do hlavy. Nebo se chtějí naučit jinak vytvářet vztahy, protože byli například svědky nefunkčních vztahových modelů. Člověk, který přijde na psychoterapii, ví, jak žije, co ho baví a co ne, v čem je dobrý a v čem už méně. Jenom neví, že toto všechno ví. Úkolem psychoterapie, kterou nabízím, a tou je systemický přístup, je vést rozhovor takovým způsobem, aby člověk přišel na to, že v některém kontextu tuto znalost má," řekla v rozhovoru pro Marianne.

Na televizní kariéru vzpomíná s úsměvem

Na svou televizní kariéru dnes už vzpomíná s úsměvem na rtech, ale nezapomene vždy dodat, že ji natáčení a různé hejty od lidí ukázaly, že je pouze obyčejný člověk a zbavila se tak pýchy.

"Aby se člověk dozvěděl, kdo je, měl by padnout na dno a zažít slávu," prozradila svou teorii v podcastu Stůl pro tři.

Také napsala několik knih, poslední vyšla pod názvem Zázraky jsou logické. Publikuje ale i do nejrůznějších časopisů články na téma dietologie a zdravého životního stylu. Navíc je novopečenou babičkou, i když ne zcela klasickou.

"Jsem trochu protivná bába. Dokud s dítětem není rozumná řeč, tak mě to nebaví. Nejsem ten typ, co „ňuňá“ na miminka. Naštěstí máme i druhou babičku, což je maminka otce naší Bibinky, a to je báječná paní. To je opravdu velké srdce, které miluje malé děti. Moje dcera to má super, protože ví, že já budu babička, která bude s dítětem argumentovat a diskutovat, a druhá babička bude rozmazlovat," poukázala na výhody se smíchem Cajthamlová.