Smrt v rodině! Hvězda Slunečné si může vyplakat oči

„A mě, hrdinu, nenapadlo mě nic lepšího, než se dát do lehkého výklusu. Všichni vědí, že bych neměla běhat, že mi to nedělá dobře. Měla jsem na sobě bačkory, v kterých se taky ne úplně dobře běhá, u nás na Praze 6 navíc máme všude díry,“ konstatovala Klausová.

„Takže si pak jako tak zvrtneš tu nožku a je to. Chlapci to viděli, řekli si: ‚Jéžiš, to je jelito!‘ a odjeli,“ konstatovala herečka, kterou jsou někteří muži až posedlí. Měla dokonce i svého vlastního stalkera.