Katy Perry je těhotná a vy máte šanci ji potkat: Víme, kde se v Praze pohybuje

Po propírané kauze se svalnatý hřebeček uklidnil a naklusal zpátky ke své Katy s bujným poprsím. Ta je silně věřící, takže se oplzlostí jistě nedopouštěla a čekala, co bude. To se jí vyplatilo, protože teď čeká miminko s mužem, kterého by neodmítla žádná žena.

Bříško už má Katy pořádně velké, ale termín porodu nikdo skutečně netuší. Pohlaví miminka si slavný pár také nechává pro sebe. Nezbývá než spekulovat.