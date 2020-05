Kawasakiho syndrom: Má podobné příznaky jako koronavirus a útočí na děti

Koronavirus napadá zejména starší ročníky a dětem se vyhýbá. Nemoc, která se ale dětem nevyhýbá, se jmenuje Kawasakiho syndrom. Jedná se o multisystémové onemocnění. Trpí jím především děti, a to do pěti let.

Ohrožené jsou zejména asijské děti, které onemocnění postihuje až šestkrát častěji než děti jiné rasy. V České republice se nemoc téměř nevyskytuje. Vyskytuje se zhruba jednoho až dvou dětí na 100 000 do pěti let. Příčina výskytu zůstává neznámá.